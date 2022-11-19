مرفق رابط الفحص.. موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 يترقب المواطنون في قطاع غزة لا سيما المستفيدون في هذه الأيام الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

موعد صرف المنحة القطرية

ويبدأ المواطنون في قطاع غزة بالبحث عبر جوجل عن الأخبار التي تتناول مواضيع المنحة القطرية بشكل عام وموعد صرف المنحة القطرية بشكل خاص، لاعتماد الكثير من الغزيين عليها كمصدر رزق لهم.

ومن المتوقع، أن تعلن اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة عن صرف المنحة القطرية غدًا أن يتم تنزيل رابط الفحص للمستفيدين من المنحة يوم الإثنين 21/20/2022.

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وأعلنت اللجنة القطرية عن صرف المنحة القطرية بتاريخ 25/10/2022م، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أكتوبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 26/10/2022م.

رابط فحص المنحة القطرية الاستعلام الحكومي

مرفق رابط الفحص.. موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 ونرفق لكم هنا رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر11 نوفمبر، ورابط فحص الاستعلام الحكومي المنحة القطرية 100دولار عن شهر 11 نوفمبر 2022م، من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــــــا

شروط صرف المنحة القطرية شهر 10

ويذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حددت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2022.. الاستعلام الحكومي، وأكد السفير العمادي في تصريح صحفي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، ونوفر لكن هنا رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 الاستعلام الحكومي.