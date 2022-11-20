"عرين الأسود" تكشف تفاصيل استدراج قوة خاصة (إسرائيلية) لكمين محكم بنابلس

كشفت مجموعات (عرين الأسود)، ليلة السبت، عن تفاصل استدراج قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال داخل البلدة القديمة لإيقاعها بكمين محكم من إطلاق للنار وتفجير العبوات الناسفة نحوها.

وقالت "عرين الأسود" في بيان لها، :"قامت مجموعة عرين الأسود فجر يوم السبت باستدراج قوة للاحتلال لداخل البلدة القديمة ظنا منها أنها ستصطاد صيدا ثمينا من قادة العرين الغير معروفين لعامة الناس ولكن حدث ما خطط له جند العرين وبعد دخول القوة الخاصة استدعت عشرات الآليات منذ أن شعرت أنها وقعت بكمين".

وأضافت :"بوغتت القوة بإطلاق نار كثيف وتفجير عبوات ناسفة من ثلاث محاور ورد الله جند الضلال بغيظهم مهزومين بحسرتهم وهنا وإذ نوجه تحية إجلال وإكبار وعز إلى كل مقاتل من كتيبة بلاطة أو من فصائلنا المغوارة الذين شاركوا في هذه المعركة ونوجه تحية إجلال وإكبار الى كل مواطن يسهر وكله خوف وحرص على المقاومين ونقول لكم إن مجموعة عرين الأسود تتعامل مع المحتل بتكتيك مختلف فقد أخفت قادتها وجندها ومعلومات الاحتلال عن العرين انقطعت ولا يعلم الاحتلال ولا معاونيه أي معلومة عن العرين".

وناشدت "عرين الأسود" المواطنين بعدم تداول أي صورة لأي مقاوم على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على الوسائل الخاصة، قائلة :" لذلك نناشدكم بالله عدم تصوير أي مقاوم".

ودعت المواطنين إلى إزالة كمرات المراقبة من أمام المنازل والمحلات التجارية، وذلك تجنًا لاختراقها مت الاحتلال ومراقبة الشوارع لرصد مجموعات عرين الأسود، وكشف تحركاتهم.

وطمأنت مجموعات عرين الأسود أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والداخل المحتل والخارج بأن مجموعات العرين بألف خير وهي صامدة في وجه الاحتلال.