رفع الأعلام الفلسطينية في الدوحة قبل ساعات من انطلاق المونديال

قبل ساعات من افتتاح مباريات بطولة كأس العالم، تواصلت الفعاليات الرياضية والفنية المصاحبة للبطولة.

وتجمّع آلاف من جماهير كرة القدم وعشاقها القادمين من دول العالم العربي بمنطقة درب لوسيل في احتفالات تخللتها أغانٍ وأهازيج عربية.

وكانت القضية الفلسطينية حاضرة، حيث هتفت الجماهير القطرية والعربية بصوت واحد "قطر وفلسطين إيد واحدة، وبالروح بالدم نفديك يا فلسطين". كما ردد الحاضرون قسَم حماية الأقصى.

يُذكر أن درب لوسيل الذي يمثل الوجه الجديد للعاصمة القطرية الدوحة يشهد منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني فعاليات رياضية وفنية يومية مستمرة إلى وقت متأخر من الليل حتى انتهاء كأس العالم في 18 ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي