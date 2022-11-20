مسيرة دراجات نارية ضد العنف والجريمة في الداخل المحتل

جابت مسيرة دراجات نارية أمس السبت قرى وبلدات فلسطينية في الداخل المحتل ضمن نشاط للجنة إفشاء السلام القطرية ضد العنف والجريمة المنظمة.

وشارك المئات في مسيرة الدراجات التي انطلقت من قرية عيلبون، وجابت شوارع قرى ديرحنا وسخنين وعرابة ووادي سلامة ونحف ومجد الكروم ودير الأسد والبعنة.

وشدد المشاركون على أن لهذه الفعاليات دور في بث أجواء المحبة والسلام في القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل إذ تأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة من النشاطات التي أقرّتها لجنة إفشاء السلام القطرية لمحاربة العنف والجريمة.

وتشهد مناطق الداخل المحتل ارتفاعًا في عدد ضحايا العنف والجريمة المنظمة الذين قتلوا بسلاح الجريمة والشرطة (الإسرائيلية)، ووصل عدد القتلى إلى 101 منذ مطلع عام 2022 بينهم 12 سيدة.