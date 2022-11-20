الصحة بغزة تبدأ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

بدأت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في محافظات قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن التطعيم يستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن الإنفلونزا الموسمية منها كبار السن فوق 60 عاما، ومرضى القلب ومرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى، ومرضى الجهاز التنفسي السفلي المزمن، والمرضى من ذوي المناعة الضعيفة.

وأضافت أنه سيتم تقديم التطعيم في عدة مراكز صحية حكومية وهي مركز شهداء جباليا، ومركز الشيماء، ومركز شهداء الرمال، ومركز صبحة الحرازين، ومركز شهداء دير البلح، ومركز شهداء خانيونس، ومركز مسقط القرارة خانيونس، ومركز شهداء رفح.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف اللقاح للمستشفيات للفئة المستهدفة، وهم مرضى السرطان، ومرضى غسيل الكلى، ومرضى أمراض الدم وخصوصا الثلاسيميا، موضحةً أن آلية الصرف ستتم حسب الوصفة الطبية المحررة من قبل أطباء الأوبئة ومدراء المراكز الصحية التي يوجد بها التطعيم.