شاهد: بالأدلة والوثائق نتائج لجنة التحقيق بحريق جباليا

كشفت النيابة العامة في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي عن النتائج النهائية للتحقيقات الخاصة بالحريق الذي اندلع في بناية سكنية لعائلة "أبو ريا" بمخيم جباليا.

وأكد النائب العام محمد النحال خلال المؤتمر أن سبب اندلاع الحريق هو قيام المواطن نادر أبو ريا باستخدام مادة البنزين بحركات احتفالية داخل الشقة.

وقال: "اجتماع جميع الضحايا في منزل المواطن نادر كان بسبب الحفل الذي دعاهم إليه في منزله بمناسبة عودة شقيقه ماهر من السفر"، مبيناً أن الشاهد (م,ج) من أقارب العائلة أفاد بأن نادر دعا الجميع وجهز لذلك الاحتفال،

وأضاف ""نادر أبو ريا حاول الحيلولة من عدم سيطرته على النيران من خلال إغلاق الباب إلا أن تسرب البنزين ووجود مواد قابلة للاشتعال كالأثاث والسجاد وغيرها حالت دون ذلك".

وأشار إلى أن تقارير الصفة التشريحية وأقوال شاهد عيان أثبتت وجود جالون بنزين خارج غرفة الضيافة، لافتاً إلى أن مصدر قوة النيران كانت من جهة الباب ما جعلهم يتجهون للنوافذ للاستغاثة.

وتابع "إطارات كوشوك كانت معلقة داخل الغرفة ساعدت على اشتعال النيران، وكثافة الدخان بسبب احتراق الإطارات المستخدمة بالديكور وإغلاق الباب الخارجي للعمارة حال دون دخول المواطنين للشقة المحترقة وإنقاذ الضحايا".

وشدد على أن طواقم الدفاع المدني تلقت إشارة الحريق الساعة 6.18 ووصلت عند الساعة 6.25، ولا يوجد متسبب بالحادث وهذا ما أثبته كاميرات المراقبة وشهود العيان.

وعرضت النيابة العامة خلال المؤتمر فيديو مستخرج من هاتف الفقيد نادر أبو ريا يظهر شغفه بالديكور، كما يظهر استخدامه لخشب المشاطيح والكوشوك كنجف معلق بالحائط.

وثائق نتائج لجنة التحقيق بحريق جباليا

https://www.facebook.com/watch/?v=944328316544724 #شاهد || فيديو مستخرج من الهاتف المحمول للفقيد نادر فرج أبو ريا صاحب الشقة التي شب فيها الحريق Posted by ‎الرسالة Al Resalah‎ on Sunday, November 20, 2022

https://www.facebook.com/100081148970797/videos/544891893655993 #شاهد| شهادة زوجة شقيق الفقيد فرج (صبحي) أبو ريا أبو ماهر. Posted by ‎الرسالة Al Resalah‎ on Sunday, November 20, 2022

https://www.facebook.com/100081148970797/videos/3365085997080898 #شاهد || إفادات شهود العيان في التعامل الأولي مع حريق منزل عائلة "أبو ريا" Posted by ‎الرسالة Al Resalah‎ on Sunday, November 20, 2022





بث مباشر مؤتمر إعلان نتائج التحقيق حريق جباليا

وكان 22 مواطنا لقوا مصرعهم نتيجة حريق اندلع في منزل لعائلة أبو ريا مساء يوم الخميس الماضي.