تحقيقات حريق جباليا.. الدفاع المدني وصل خلال 7 دقائق

كشفت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات الخاصة بالحريق الذي اندلع في بناية سكنية لعائلة "أبو ريا" بمخيم جباليا، أن طواقم الدفاع المدني وصلت خلال 7 دقائق فقط.

وأكد النائب العام محمد النحال خلال المؤتمر، أن طواقم الدفاع المدني تلقت إشارة الحريق الساعة 6.18 ووصلت عند الساعة 6.25، ولا يوجد متسبب بالحادث وهذا ما أثبته كاميرات المراقبة وشهود العيان.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة تلقي غرفة عمليات الدفاع المدني إشارة حريق منزل عائلة أبو ريا.

وبين النحال أن سبب اندلاع الحريق هو قيام المواطن نادر أبو ريا باستخدام مادة البنزين بحركات احتفالية داخل الشقة.

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وقال: "اجتماع جميع الضحايا في منزل المواطن نادر كان بسبب الحفل الذي دعاهم إليه في منزله بمناسبة عودة شقيقه ماهر من السفر"، مبيناً أن الشاهد (م,ج) من أقارب العائلة أفاد بأن نادر دعا الجميع وجهز لذلك الاحتفال،

وأضاف ""نادر أبو ريا حاول الحيلولة من عدم سيطرته على النيران من خلال إغلاق الباب إلا أن تسرب البنزين ووجود مواد قابلة للاشتعال كالأثاث والسجاد وغيرها حالت دون ذلك".

وأشار إلى أن تقارير الصفة التشريحية وأقوال شاهد عيان أثبتت وجود جالون بنزين خارج غرفة الضيافة، لافتاً إلى أن مصدر قوة النيران كانت من جهة الباب ما جعلهم يتجهون للنوافذ للاستغاثة.

وتابع "إطارات كوشوك كانت معلقة داخل الغرفة ساعدت على اشتعال النيران، وكثافة الدخان بسبب احتراق الإطارات المستخدمة بالديكور وإغلاق الباب الخارجي للعمارة حال دون دخول المواطنين للشقة المحترقة وإنقاذ الضحايا".

وعرضت النيابة العامة خلال المؤتمر فيديو مستخرج من هاتف الفقيد نادر أبو ريا يظهر شغفه بالديكور، كما يظهر استخدامه لخشب المشاطيح والكوشوك كنجف معلق بالحائط.