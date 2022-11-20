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^200 مثال: غزة العزة

مختار عائلة أبو ريا: الأجهزة الأمنية بذلت الجهود للوصول لتفاصيل الحادث

غزة - الرسالة نت

قال محمد أبو ريا مختار عائلة أبو ريا، :" إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بذلت كافة الجهود من أجل الوصول لتفاصيل الحادث وتم معرفتها ونسلم بقضاء الله".

وأضاف مختار العائلة في حديث لفضائية الأقصى، :"نقبل نتائج التحقيق التي صدرت قبل قليل وما حدث قضاء وقدر ونسلم بذلك".

وتابع :"في كل مجتمع يوجد من يغرد خارج السرب للأسف"، داعيًا الجميع لقطع دابر كل إنسان يشكك في هذا التحقيق. 

وشكر مختار عائلة أبو ريا الأجهزة الأمنية الشرطية والدفاع المدني على جهودهم كافة، وكذلك الحكومة في غزة على جهودها المبذولة في حادثة حريق بيت عائلتنا، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي قدموا واجب العزاء لنا بعد مصابنا الجلل.

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