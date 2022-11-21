معلقي مباراة هولندا ضد السنغال في كأس العالم قطر 2022، يتواجه منتخبي هولندا والسنغال، اليوم، الإثنين، على ملعب «الثمامة» في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لمنافسات مونديال قطر 2022.

وتشهد هذه المباراة شكوك حول مشاركة مهاجم الطواحين ممفيس ديباي، بينما تأكد غياب نظيره في «أسود التيرانجا» ساديو ماني بسبب الإصابة.

وتحوم أيضًا الشكوك حول مشاركة مدافع لايبزيج الألماني عبدو ديالو بسبب مشاكل في ركبته.

و يحلم المنتخب السنغالي بتحقيق أفضل انطلاقة له مثل نسخة عام 2002، بعد تحقيقه الفوز في أول مباراة على منتخب فرنسا صاحب الأرض.

معلقي مباراة هولندا والسنغال

يقوم بالتعليق على مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022، مشاري القرني، خليل البلوشي، رؤوف خليف.