حماس: جنين تسطّر بطولة جديدة في التصدي للاحتلال

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن جنين تسطر بطولة جديدة في التصدي للاحتلال (الإسرائيلي) وقواته الخاصة، وأهالي الخليل وبيت لحم يواجهون الاحتلال وقطعان مستوطنيه بكل بسالة، وذلك في إطار معركة الدفاع عن الأرض والمسجد الأقصى.

وقال القانوع في تصريح له، اليوم الإثنين: "إنَّ اعتداء المستوطنين بكل وحشية على الطفل يزن الرجبي في الخليل والتنكيل به في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل يعكس همجية الاحتلال وتمرده على القوانين الدولية".

ونوه بأن استدامة الاشتباك مع الاحتلال والتصدي لعدوانه المستمر على شعبنا هو الخيار الأنجع والأمثل لوقف جرائم الاحتلال ورد عدوانه عن شعبنا ووقف جرائمه.

وشدد على أن الشباب الثائرين يواصلون دفاعهم عن المسجد الأقصى ومختلف مدن الضفة الغربية في جنين ونابلس والخليل وبيت لحم في إطار المعركة المفتوحة مع الاحتلال الصهيوني.