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بث مباشر شاهد مباراة السنغال وهولندا كأس العالم 2022

بث مباشر شاهد مباراة السنغال وهولندا كأس العالم 2022
بث مباشر شاهد مباراة السنغال وهولندا كأس العالم 2022

فلسطين- الرسالة نت

بث مباشر شاهد مباراة السنغال وهولندا كأس العالم 2022، مباراة السنغال وهولندا؛ المواجهة الثانية ضمن المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم فيفا قطر 2022 والتي ستقام يوم الاثنين الموافق 21-11-2022، حيث تبرز هذه المواجهة كموعد استثنائي بعد مباراة افتتاح البطولة  بين قطر والإكوادور.

 وتعود خصوصية هذا المباراة للرغبة الجامحة لدى الفريقين لتحقيق نتائج قوية لاسيما المنتخب الهولندي الغائب عن منافسات المونديال منذ نسخة البرازيل عام 2014. والآن ستشاهدون كل التفاصيل حول المباراة التي ستقام بتاريخ 21-11-2022.

موعد مباراة هولندا والسنغال

تتجه الأنظار إلى المباراة الثانية من المجموعة الأولى التي تجمع منتخب أحفاد كرويف (netherlands) مع نظيره منتخب أبطال إفريقيا (senegal) وستقام هذه المباراة اليوم الاثنين الموافق 21 تشرين الثاني نوفمبر من العام 2022 حسب المواعيد التالية:

فلسطين الساعة السادسة مساءً

مكة المكرمة – قطر – بلاد الشام والعراق تمام السابعة مساءً

جمهورية مصر العربية  السادسة مساء

الإمارات العربية المتحدة الثامنة مساءً

دول المغرب العربي     الخامسة مساء

ملعب مباراة هولندا والسنغال

استاد الثمامة الذي يستضيف مباراة السنغال وهولندا

سيكون ملعب الثمامة الدولي مسرحاً للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين السنغالي والهولندي والمعروف عن هذا الملعب ارتباطه بالإرث القطري والعربي على وجه العموم حيث يحاكي التصميم شكل القحفية (القبعة أو الطاقية الصغيرة) والتي ترمز للأصالة العربية واللباس التراثي المتجذر تاريخياً.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا والسنغال اليوم

أهم قنوات البث المباشر للمباراة اليوم والتي ستنحصر بشبكة قوات بي إن سبورتس القطرية:

beIN Sports HD 1 Max.

beIN Sports HD 2 Max.

لمشاهدة مباراة هولندا والسنغال مباشر من هنـــــا

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272125

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