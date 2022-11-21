قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات، إن الوزارة أصدرت عدة قرارات للتعامل مع المركبات غير المسجلة لديها أو غير المرخصة والمعروفة باسم "البودي".

وذكر عرفات في حديث لوكالة "الرأي" الحكومية، اليوم الاثنين، أن هناك ثلاثة أنواع من المركبات "البودي" في القطاع، وكل نوع له آلية خاصة للتعامل معه من خلال لجنة خاصة تتبع للإدارة العامة للشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات.

وبين أن التعامل مع المركبات "البودي" من اللجنة سيكون وفق ثلاثة أمور هي: عمر المركبة وحالتها الفنية وسلامة رقم الشاصي.

وقال إن النوع الأول يختص بالمركبات غير المسجلة وغير المجمعة وذات شاصي أصلي، حيث يتم تخيير المواطن صاحب المركبة، ما بين ترخيص المركبة واستيفاء الرسوم الجمركية أو تلحيمها بعد مرور شهرين على تاريخ حجزها.

أما النوع الثاني فيختص بالمركبات غير المسجلة والمجمعة، بحيث يتم التعامل معها على أساس عمرها وحالتها الفنية وسلامة رقم الشاصي.

أما النوع الثالث فيختص بالمركبات غير المسجلة وغير المجمعة وذات شاصي مزيف حيث يتم تتعامل معها اللجنة على أساس عمر المركبة وحالتها الفنية.

وطالب عرفات أي مواطن لديه مركبة مجهولة الهوية وغير مسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات، بالعمل على ترخيصها وعرضها على اللجنة الخاصة في الوزارة.

وأشار إلى وجود حملة سارية على جميع المركبات سواء كانت غير مسجلة أو منتهية الترخيص فقط بحيث يتم ضبطها وحجزها.