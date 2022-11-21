الاحتلال يفرج عن الأسير مصطفى حجة من قرية برقة بعد اعتقال إداري

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، عن الأسير مصطفى حجة من قرية برقة شمال غرب نابلس، وذلك بعد اعتقال إداري استمر تسعة أشهر.

وتعرض المحرر حجة للاعتقال أكثر من مرة داخل سجون الاحتلال، وتكرر اعتقاله إدارياً، دون توجيه تهمة بحقه.

وأمضى حجة أكثر من أربع سنوات داخل سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لطفلين، وشقيق الأسير القسامي المحكوم بالمؤبد سليم حجة.

وأصدرت محكمة الاحتلال حكم بالسجن مدة 16 مؤبداً و30 عاماً إضافية بحق الأسير سليم حجة، بتهمة الوقوف وراء عملية حيفا ومحولا، ومؤبداً و30 عاماً إضافية على المساعدة والوقوف في عمليتي الدولفين وسبارو.

والتقى سليم مع شقيقه الأصغر مصطفى في سجن نفحة، وذلك بعد اعتقال الاحتلال لمصطفى ذات مرة، عقب مداهمة منزلهم في قرية برقة.