فيديو: هولندا تفوز على السينغال بنتيجة 2-0

فيديو: هولندا تفوز على السينغال بهدف وحيد.. حقق المنتخب الهولندي فوزًا ثمينا على السينغال، ضمن أحداث المجموعة الأولى لكأس العالم بنتيجة 2-0.
ورغم، تقديم منتخب السينغال أداءً مميزًا في المباراة، إلا أن هولندا تمكنت منا التغلب على السينغال عن طريق اللاعبين كودي جاكيو، و دافي كلاسين.
وبهذا تكون انتهت مباريات الجولة الأولى، للمجموعة A في كأس العالم، والتي تضم كل من (قطر، الأكوادور، هولندا السنغال).
وفي رصيد هولندا والأكوادور 3 نقاط، بينما قطر والسينغال 0 نقطة.
هدف كودي جاكيو: في الدقيقة 80
⚽️غاكبو يفتتح التسجيل للمنتخب الهولندي من رأسية متقنة#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #السنغال_هولندا #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yt7ksyBbZu— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
هدف دافي كلاسين في الدقيقة 90
⚽️🇳🇱 دافي كلاسين يحسم النتيجة لمصلحة منتخب الطواحين الهولندية#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #السنغال_هولندا #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CFkMwMK9PO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022