فيديو: هولندا تفوز على السينغال بنتيجة 2-0

فيديو: هولندا تفوز على السينغال بهدف وحيد.. حقق المنتخب الهولندي فوزًا ثمينا على السينغال، ضمن أحداث المجموعة الأولى لكأس العالم بنتيجة 2-0.

ورغم، تقديم منتخب السينغال أداءً مميزًا في المباراة، إلا أن هولندا تمكنت منا التغلب على السينغال عن طريق اللاعبين كودي جاكيو، و دافي كلاسين.

وبهذا تكون انتهت مباريات الجولة الأولى، للمجموعة A في كأس العالم، والتي تضم كل من (قطر، الأكوادور، هولندا السنغال).

وفي رصيد هولندا والأكوادور 3 نقاط، بينما قطر والسينغال 0 نقطة.

هدف كودي جاكيو: في الدقيقة 80

هدف دافي كلاسين في الدقيقة 90