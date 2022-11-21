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فيديو: هولندا تفوز على السينغال بنتيجة 2-0

صورة من مباراة هولندا والسينغال
صورة من مباراة هولندا والسينغال

غزة-الرسالة نت

فيديو: هولندا تفوز على السينغال بهدف وحيد.. حقق المنتخب الهولندي فوزًا ثمينا على السينغال، ضمن أحداث المجموعة الأولى لكأس العالم بنتيجة 2-0.

ورغم، تقديم منتخب السينغال أداءً مميزًا في المباراة، إلا أن هولندا تمكنت منا التغلب على السينغال عن طريق اللاعبين  كودي جاكيو، و دافي كلاسين.

وبهذا تكون انتهت مباريات الجولة الأولى، للمجموعة A في كأس العالم، والتي تضم كل من (قطر، الأكوادور، هولندا السنغال).

وفي رصيد هولندا والأكوادور 3 نقاط، بينما قطر والسينغال 0 نقطة.

هدف كودي جاكيو: في الدقيقة 80

 

هدف  دافي كلاسين في الدقيقة 90

 

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