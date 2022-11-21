النائب حلايقة تدعو للمشاركة في فجر الحشد العظيم بالخليل

دعت النائب سميرة حلايقة، إلى المشاركة في فجر الحشد العظيم بمساجد الخليل الجمعة المقبل الموافق 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأكدت حلايقة على أهمية الحشد وتلبية نداء الفجر العظيم، لحماية المسجد الإبراهيمي من تدنيس الاحتلال والمستوطنين.

وقالت حلايقة إنه بعد الحملات التحريضية والاعتداءات المتكررة التي يمارسها المستوطنين ضد الفلسطينين في قلب الخليل، أصبح لزاما على كل غيور أن يرفع صوته عاليا لرفض سياسة التنكيل والتمييز العنصري وإثبات الوجود الإسلامي في المدينة.

وتابعت: "يجب حماية المساجد والممتلكات، وإثبات الأحقية لمقام سيدنا إبراهيم".

وذكرت أنه استجابة لنداء الحق والحقيقة، وجب التوجه لإحياء سنة الفجر في المساجد و أهمها المسجد الإبراهيمي، رفضا لسياسة التهويد والمصادرة.

وانطلقت دعوات شبابية للحشد والمشاركة في إحياء صلاة الفجر العظيم، يوم الجمعة القادمة في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وأكدت الدعوات على ضرورة إقامة صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي الجمعة القادمة الموافق 25 نوفمبر، تحت عنوان "فجر الحشد العظيم"، رداً على التدنيس ومحاولات التهويد، بالتزامن مع ما يتعرض له المسجد من تدنيس ومحيطه من انتهاكات للمستوطنين.

واقتحم حوالي 50 ألف مستوطن مدينة الخليل وأقاموا مساء السبت، في ساحات المسجد الإبراهيمي الشريف بالخليل، ضمن احتفالاتهم بما يسمى عيد السيدة سارة اليهودي، والذي يتخذه الاحتلال ومستوطنوه مناسبة لتنفيذ أكبر الاعتداءات على أهالي الخليل ومحالهم ومنازلهم.

وهاجم مستوطنون خلال اقتحامهم مدينة الخليل مسجدي "باب الزاوية" و"الصدّيق"، في شارع الشلالة وسط المدينة، وحطموا زجاج نوافذهما بحماية قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

يذكر أن حملة “الفجر العظيم” انطلقت لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.