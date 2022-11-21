التنمية تحدد موعد الدفعة الثالثة من مخصصات الشؤون الاجتماعية

تحدث مفوض وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، عن أخر التفاصيل المتعلقة حول مخصصات الشؤون الاجتماعية وموعد صرفها.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

وكشف المدهون في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أنه سيتم إضافة ما يقارب الـ 300 أسرة جديدة من الأسر الأكثر فقرًا في قطاع غزة، من أجل الاستفادة من مخصصات الشؤون الاجتماعية، حيث سيتم الصرف لتلك الأسماء خلال الدفعة المقبلة.

وأشار إلى أن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن، وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

مخصصات الشؤون الاجتماعية

وقال المدهون ""خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة.

وأكد أن المستفيدين من الشؤون سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها.