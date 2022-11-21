شاهد بث مباشر مباراة أمريكا و ويلز كأس العالم 2022 بقطر.. حيث تبدأ المباراة الأخيرة في اليوم الثاني من كأس العالم، والتي تجمع بين إنجلترا وإيران.

وتأتي المباراة ضمن تصفيات المجموعة B والتي تضم كل من (إنلجترا وإيران وأمريكا و ويلز).

وينتظر الملايين متابعة مباريات كأس العالم، حيث تدفقت الجماهير إلى قطر لمشاهدة وتشيجع منتخبات بلادهم، خلال مشوار كأس العالم.

ملخص أحداث اليوم الثاني من كأس العالم

وفي اليوم الثاني من كأس العالم، فازت إنلجترا على إيران بنتيجة 6-2.

كما فازت هولندا على السينغال بنتيجة 2-0.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتأتي المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس، وتنقل حصريًا على قنوات بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس القطرية.

وتشهد أجواء قطر احتفالات واسعة ووميزة، حيث يرى متابعون أن هذه النسخة من كأس العالم، هي ستكون الأفضل في التاريخ.

ويتنافس في المونديال، 32 منتخبًا عالميًا، للوصول إلى نهائي كأس العالم والفوز به.

بينما يرشح مختصون رياضيون، كل من (البرازيل، والأرجنتين، وفرنسا)، للوصول إلى النهائي وفوز إحدى هذه الفرق بلقب أغلى بطولة في التاريخ.

مباشر مباراة أمريكا و ويلز

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وتنقل المباراة في الشرق الأوسط على القنوات التالية (بي إن سبورت) القطرية، وأعلنت إطلاقها بي إن سبورتس ماكس، لنقل فعاليات المونديال.

كما تنقل المباراة أيضًا على قنوات الكأس الرياضية وهي تتبع إكسترا، وهي تتبيع أيضًا لقطر، وتمكنت من الحصول على حقوق بث كأس العالم.

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