الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي نعمان مخطوب بعد 7 سنوات في سجونه

أفرجت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الاثنين، عن الأسير المقدسي نعمان مخطوب من قرية القبيبة شمال غرب القدس المحتلة، بعد اعتقال دام 7 سنوات في سجونها.

واستقبل حشد من المواطنين الأسير نعمان إبراهيم نعمان مخطوب (36 عاماً)، في قرية القبيبة، وسط أناشيد للمقاومة وأعلام فلسطين ورايات حركة حماس.

وتقدمت حركة حماس بالتهنئة الحارة من الأسير مخطوب بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد قضاء 7 سنوات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مخطوب في تاريخ 21/ 1/ 2016 بعد دهم وتفتيش منزله في القرية.

وبعد عامين من المحاكمات المؤجلة، حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة على الشاب مخطوب بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات.