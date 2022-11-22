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الرابط الرسمي لفحص صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر

الرابط الرسمي لفحص صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر
الرابط الرسمي لفحص صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر

غزة - الرسالة نت

الرابط الرسمي لفحص صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر .. بعد أن تلقى مستفيدي المنحة القطرية رسائل المنحة، يبحث الكثير من المواطنين في هذه الساعات عن رابط فحص صرف المنحة القطرية

لذلك يقدم موقع "الرسالة" لمستفيدي المنحة القطرية الرابط الرسمي من خلال هذا الخبر، حيث نتابع باستمرار هذه القضية من اجل إيصال المعلومة الصحيح للمواطن.

رابط فحص المنحة القطرية الرسمي

لذلك نضع لكم في هذا الخبر الرابط الرسمي لموقع الاستعلام الحكومي لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية.

رابط الاستعلام الحكومي.. المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر 11 اضغط هنا

موعد صرف المنحة القطرية شهر 11

ذكرت مصادر إعلامية بأن السفير القطري محمد العمادي سيزور قطاع غزة، الثلاثاء، لإعلان موعد صرف المنحة القطرية.

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رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

تلقى مستفيدي المنحة القطرية الإثنين،  رسائل المنحة القطرية عن شهر 11 من قبل الجهات المختصة.

وسيتمكن المواطن المستفيد من المنحة القطرية استلام الكود، تم يذهب للمراكز المخصص لصرف استلام المنحة القطرية شهر 11.

الرابط الرسمي لفحص صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر
 

المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

وباتت المنحة القطرية 100 دولار مصدر دخل مهم ومساعد للأسر الغزية الفقيرة، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحياه شعبنا نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة، والذي يتزامن غالباً بعد تاريخ 20 من كل شهر.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272177

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