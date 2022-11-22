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رابط فحص المنحة القطرية شهر 11 الاستعلام الحكومي

رابط فحص المنحة القطرية شهر 11 الاستعلام الحكومي
رابط فحص المنحة القطرية شهر 11 الاستعلام الحكومي

غزة - الرسالة نت

رابط فحص المنحة القطرية شهر 11 الاستعلام الحكومي ، من المقرر أن يجري تفعيل رابط المنحة القطرية مساء اليوم الثلاثاء.

وذلك بعد أن ذكرت مصادر إعلامية بأن السفير القطري محمد العمادي سيزور قطاع غزة، الثلاثاء، لإعلان موعد صرف المنحة القطرية.

رابط المنحة القطرية شهر 11 الاستعلام الحكومي

موقع "الرسالة" يتابع لحظة بلحظة موضوع المنحة القطرية كونه يهم شريحة كبيرة من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

لذلك نضع لكم في هذا الخبر الرابط الرسمي لموقع الاستعلام الحكومي لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية.

رابط الاستعلام الحكومي.. المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر 11 اضغط هنا

رابط فحص المنحة القطرية شهر 11 الاستعلام الحكومي
 

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 نوفمبر ؟

حيث من المقرر أن يجري تفعيل رابط المنحة القطرية مساء اليوم الثلاثاء.

ذكرت مصادر إعلامية، بأن السفير القطري محمد العمادي سيصل قطاع غزة اليوم الثلاثاء، من أجل الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

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صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2022، الاستعلام الحكومي

وكما نوهنا في بداية الخبر، بأن موعد صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2022، الاستعلام الحكومي، سيكون مرتبط في زيارة السفير محمد العمادي لقطاع غزة، والتي ستكون اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأكدت المصادر أن عدد الأسر سيبقى كما كل شهر، لافتة إلى أن آلية الصرف ستكون بنفس آلية الشهر الماضي 10/2022.

شروط صرف المنحة القطرية شهر 10

ويذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حددت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

وباتت المنحة القطرية 100 دولار مصدر دخل مهم ومساعد للأسر الغزية الفقيرة، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحياه شعبنا نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة، والذي يتزامن غالباً بعد تاريخ 20 من كل شهر.

صرف المنحة القطرية شهر 11 /2022

صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2022.. الاستعلام الحكومي، وأكد السفير العمادي في تصريح صحفي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، ونوفر لكن هنا رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 الاستعلام الحكومي.

رابط فحص المنحة القطرية الاستعلام الحكومي

مرفق رابط الفحص.. موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11  ونرفق لكم هنا رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر11 نوفمبر، ورابط فحص الاستعلام الحكومي المنحة القطرية 100دولار عن شهر 11 نوفمبر 2022م، من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــــــا

المنحة القطرية 100 دولار

حيث تعتبر المنحة القطرية 100 دولار، مساعدات ثابتة لعدد كبير من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، لهذا يحاول العديد من العائلات في قطاع غزة البحث عن رابط وموعد صرف المنحة القطرية 100دولار، خاصة وأن الجميع من العائلات تسير في المصروف الشهري وفقاً لموعد صرف المنحة القطرية 100دولار شهر 11.

المنحة القطرية

وأعلنت اللجنة القطرية عن صرف المنحة القطرية بتاريخ 25/10/2022م، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أكتوبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 26/10/2022م.

المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر

وينتظر المستفيدين من المنحة في قطاع غزة، إعلان اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة صرف المنحة القطرية وذلك عن شهر 11.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272178

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