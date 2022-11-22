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تعرف على معدات الدفاع المدني في غزة

تعرف على معدات الدفاع المدني في غزة, السيارات وبدل الانقاذ
تعرف على معدات الدفاع المدني في غزة, السيارات وبدل الانقاذ

الرسالة نت - محمود هنية

تعرف على معدات الدفاع المدني في غزة, السيارات وبدل الانقاذ.. بعيد اندلاع حريق جباليا وما خلفه من مأساة لدى عائلة أبو ريا، ومع وقوع حادثتي حريق في القطاع بعدها، ترك سؤالا مهما حول إمكانيات الدفاع المدني بغزة.

الرائد محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، أكدّ أن عناصر الجهاز يتعاملون مع الحدث مباشرة مع بداية وصول الإشارة، والتي تعني الاتصال مباشرة برقمي 102 و109.

وحذر بصل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من أن بعض المواطنين يتصل بدون علم بأرقام أخرى كالاتصال على شركة جوال وغيرها.

كما دعا المواطنين إلى ضرورة الاتصال مباشرة عند وقوع الحريق وليس بعد التعامل معه.

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بصل أكدّ أن عدد بدل الإنقاذ لا تتجاوز الواحدة فقط، وأن كل ما يملكه الجهاز من سيارات لا تتجاوز 31 سيارة، كما أنه يملك 3 سلالم إطفاء فقط أحدها معطل، وهي جميعا لا تكفي لتغطية 70% من احتياجات القطاع.

وكشف الجهاز لحظة الاستجابة السريعة لعناصره لحريق آل أبو ريا، الذي خلفّ 22 شهيدا.

وتعرض الجهاز للاستهداف أكثر من مرةّ وتم قصف سياراته في أكثر من عدوان (إسرائيلي) على غزة.

 

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