مباشر مباراة الأرجنتين والسعودية كأس العالم بقطر 2022.. ينتظر الملايين حول العالم المباراة التي تجمع بين الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي والمنتخب السعودي.

وتعد هذه المباراة الأولى للمنتخبي الأرجنتين والسعودية، في كأس العالم بقطر، وفي التاريخ، حيث لم يسبق للمنتخب الأرجنتيني مواجهة فريق عربي في المونديال.

ويرشح العديد من الرياضيين والمتابعين، منتخب الأرجنتين للفوز في كأس العالم بقطر، حيث أن ميسي أكد أن كأس العالم هذا هو الأخير بالنسبة له، قبل اعتزاله كرة القدم.

مباشر مباراة الأرجنتين والسعودية كأس العالم بقطر

ويمكن للمترقبين مشاهدة المباراة، عبر البث المباشر من خلال الانترنت، وعبر القنوات الرسمية الحائزة على حقوق بث كأس العالم.

وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حازت قناة بي إن سبورت ماكس، وقناة الكأس الرياضية والقناتان تتبعان لقطر، من حيازة حقوق البث لهذه المباراة.

لمشاهدة المباراة عبر البث المباشر من خلال الانترنت، اضغط هنا.

تشكيلة السعودية والأرجنتين في المباراة

وأعلن مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينار، عن تشكيلته التي سيواجه فيها المنتخب الأرجنتيني وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني

الوسط: محمد كنو - عبد الإله المالكي - سلمان الفرج

الهجوم: فراس البريكان - سالم الدوسري - صالح الشهري.

قنوات مجانية لكأس العالم

وتنقل عدد من القنوات كأس العالم بالمجان، إلا أن بي إن سبورتس أعلنت أنها ستنقل المباراة بين الأرجنتين والسعودية على القناة المفتوحة، ليتمكن الجميع من مشاهدتها.

اقرأ المزيد: تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانًا

إليك قنوات مجانية لكأس العالم:

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran. ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. ثالثا: قنوات RTSH Albania. رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc. سادسا: قنوات TPA Angola. سابعا: قناة Match TV Russia. ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

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