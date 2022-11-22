حماس: اقتحامات الأقصى المتكررة استفزاز لمشاعر شعبنا

اعتبر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، اليوم الثلاثاء، أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك استفزاز لمشاعر شعبنا وللمسلمين.

وقال رضوان خلال مؤتمر صحفي للفصائل الفلسطينية: إن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء في القدس والأقصى.

ووجه، التحية لأهلنا الصامدين في وجه الاحتلال بالقدس والضفة المحتلتين، داعيًا أبناء شعبنا إلى الاستمرار في شد الرحال للمسجد الأقصى.

كما دعا أهلنا في الخليل لمقاومة الاحتلال وجرائم المستوطنين في المدنية، مطالبًا السلطة الفلسطينية بالتحلل من اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني.

اقتحم المتطرف "يهودا غليك" برفقة عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.