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صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11غدًا الأربعاء

صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 غدًا الأربعاء
صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 غدًا الأربعاء

الرسالة نت - غزة

صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11غدًا الأربعاء  ، حيث أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر نوفمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 23/11/2022م.

صرف المنحة القطرية 100 دولار

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272210

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