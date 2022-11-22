أهداف مباراة السعودية والأرجنتين كأس العالم بقطر 2-1

أهداف مباراة السعودية والأرجنتين كأس العالم بقطر.. حقق المنتخب السعودي فوزًا مفاجئا، على منتخب الأرجنتين بعد تقديمه أداءً كبيرا في المباراة.

وسجلت السعودية على منتخب الأرجنتين هدفين بينما سجلت الأخيرة هدفًا وحيدة من علامة الجزاء سجلها الأسطورة ليونيل ميسي.

هدف ليونيل ميسي من ركلة الجزاء الدقيقة الـ 10



المهاجم السعودي صالح الشهري يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب السعودي بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة الـ 49

وسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي بتسديدة قوية لقائده سالم الدوسري: في الدقيقة الـ 53

