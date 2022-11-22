أهداف مباراة السعودية والأرجنتين كأس العالم بقطر 2-1

أهداف مباراة السعودية والأرجنتين كأس العالم بقطر.. حقق المنتخب السعودي فوزًا مفاجئا، على منتخب الأرجنتين بعد تقديمه أداءً كبيرا في المباراة.
وسجلت السعودية على منتخب الأرجنتين هدفين بينما سجلت الأخيرة هدفًا وحيدة من علامة الجزاء سجلها الأسطورة ليونيل ميسي.
هدف ليونيل ميسي من ركلة الجزاء الدقيقة الـ 10
ميسي يهدد المرمى السعودي مبكراً يبعدها الحارس محمد العويس— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
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المهاجم السعودي صالح الشهري يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب السعودي بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة الـ 49
⚽️🇸🇦 صالح الشهري يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب السعودي بتسديدة يسارية قوية— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
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🔗 https://t.co/DjYUE8GQBz#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022
#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mTfQ48R7ds
وسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي بتسديدة قوية لقائده سالم الدوسري: في الدقيقة الـ 53
هدف ثاني للتاريخ يسجله المنتخب السعودي بتسديدة قوية لقائده سالم الدوسري المنتخب السعودي يبدع ويقدم بداية شوط نارية.#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BIhGnLMkVf— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022