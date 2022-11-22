ملخص أهداف ومباراة السعودية والأرجنتين 2-1 نتيجة تاريخية.. حققت السعودية فوزًا تاريخيًا على أرض قدر، بعد أن هزمت الأرجنتين بنتيجة 2-1 في أول مباراة تجمعهما تاريخيًا في كأس العالم.

وقدم الأخضر أداءً خرافيًا، تمكن من خلاله تحقيق أكبرمفاجأة في تاريخ كأس العالم، بعد أن صرحت الفيفا بذلك.

واعتلى الأخضر السعودي، صدارة مجموعته، بعد تحقيقه أول 3 نقاط فيها، بينما تذيلت الأرجنتين المجموعة، في انتظار المباراة التي تجمع بين المكسيك وبولندا.

ملخص أهداف ومباراة السعودية والأرجنتين 2-1

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واحتفل الجمهور العربي بالأداء السعودي المبهر، حيث منع المكانية الأرجنتينية بقيادة ليونيل ميسي من الدوارن، كما قدم حارس المرمى السعودي محمد العويس أداءً يحتذى به.

وبدأ الملايين من العرب، بالاحتفال بالأداء السعودي المبهر، واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي ثناءً على الأخضر.

وبثت بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس المباراة.

المباريات المتبقية للسعودية من أجل التأهل

ويتقى أمام المنتخب السعودي، مبارتين للتأهل إلى الدوري المقبل، حيث يصدم ببولندا من أوروبا، والمكسيك من أمريكا اللاتينية.

وبعد المباراة وضعت الشعوب العربية، آمالها بالمنتخب الأخضر، ليواصل تقديم أداءه المبهر، كما فعل أمام الارجنتين.



