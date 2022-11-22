كأس العالم .. العزيمة السعودية تهزم الخبرة الأرجنتينية

خطف منتخب السعودية فوزًا تاريخياً من أنياب الأرجنتين 2-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد لوسيل المونديالي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وحقق الصقر السعودي فوزه الأول في كأس العالم ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في خطوة مهمة نحو العبور التاريخي المنتظر للدور الثاني.

وفي الشوط الأول استعان الحكم بتقنية الفار لاحتساب ركلة جزاء للأرجنتين نفذها ميسي بنجاح مفتتحاً أهداف التانحو في كأس العالم.

تحرر منتخب السعودية من الضغط وبدأ يظهر في الهجوم لكن الأخطاء الدلاعية كانت واضحة ما جعل الأرجنتين يسجل 3 أهداف ألفيت جميعها بداعي التسلل باستخدام تقنية الفار لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للأرجنتين.

الشوط الثاني كان مختلفاً للسعودية بعدما خطف صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 47 مشعلاً الأفراح في مدرجات الجمهور السعودي.

7 دقائق فقط حملت فرحة عارمة لكل الجماهير العربية بعدما قلب منتخب السعودية النتيجة بهدف ثانٍ سجله سالم الدوسري 52 بطريقة رائعة.

شن الأرجنتن هجوماً كاسحاً على دفاعات السعودية لتفادي الخسارة لكن الأخضر تماسك بشكل كبير وأبطل محاولات التانجو الهجومية.

تواصلت محاولات الأرجنتين الهجومية ومعها تواصل التماسك السعودي في الدفاع الذي تمكن من الحفاظ على تحقيق فوز تاريخي وخطف نقاط المباراة في افتتاح مشوار الفريقين في المونديال.