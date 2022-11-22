ملخص: تونس تفرض التعادل السلبي على الدنمارك

تونس تفرض التعادل السلبي على الدنمارك.. تمكنت تونس من انتزاع نقطة ثمينة من المنتخب الدنماركي، بعد انتهاء المباراة بنتيجة 0-0، ضمن منافسات كأس العالم 2022 بقطر.
وقدمت تونس أداءً مبهراً، حيث فرضت شخصيتها على أرضية الملعب خلال الشوط الأول، وبدايات الشوط الثاني.
وحاولت الدنمارك التقدم، خلال النصف الثاني من شوط المباراة الثاني، إلا أن حارس المرمى والدفاعات التونسية قدمت أداءً بطوليًا.
وبهذا تحصد تونس والدنمارك نقطة واحدة، في انتظار ما ستفضي إلى المباراة المتبقية من المجموعة D، بين فرنسا وأستراليا.
كاد نسور قرطاج أن يفتتحوا التسجيل!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
عيسى العيدوني يستغل كرة مرتدة من الدفاع في منطقة الجزاء ويطلقها قوية جداً بقدمه اليمنى لكنها تمر بسنتيمرات قليلة فوق العارضة.
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كريستيان إريكسن يتقدّم في وسط الملعب ويطلق كرة صاروخية على المرمى التونسي لكن الحارس دحمان يتألق في التصدي 🇹🇳— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
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📱 https://t.co/alkogGLi5u#كأس_العالم_قطر_2022 | #تونس_الدنمارك pic.twitter.com/t23YazVYXH