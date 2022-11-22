ملخص: تونس تفرض التعادل السلبي على الدنمارك

تونس تفرض التعادل السلبي على الدنمارك.. تمكنت تونس من انتزاع نقطة ثمينة من المنتخب الدنماركي، بعد انتهاء المباراة بنتيجة 0-0، ضمن منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وقدمت تونس أداءً مبهراً، حيث فرضت شخصيتها على أرضية الملعب خلال الشوط الأول، وبدايات الشوط الثاني.

وحاولت الدنمارك التقدم، خلال النصف الثاني من شوط المباراة الثاني، إلا أن حارس المرمى والدفاعات التونسية قدمت أداءً بطوليًا.

وبهذا تحصد تونس والدنمارك نقطة واحدة، في انتظار ما ستفضي إلى المباراة المتبقية من المجموعة D، بين فرنسا وأستراليا.

كاد نسور قرطاج أن يفتتحوا التسجيل!



عيسى العيدوني يستغل كرة مرتدة من الدفاع في منطقة الجزاء ويطلقها قوية جداً بقدمه اليمنى لكنها تمر بسنتيمرات قليلة فوق العارضة.



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📱 https://t.co/alkogGLi5u#كأس_العالم_قطر_2022 | #تونس_الدنمارك pic.twitter.com/gvFPf4x1vP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022