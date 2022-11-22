شاهد بث مباشر المكسيك وبولندا كأس العالم يلا شوت.. تبدأ في تمام الساعة الـ 6 مساءً مباراة تجمع بين بولندا والمكسيك ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم بقطر 2022.

وتأتي المباراة، ضمن المجموعة c والتي تضم كل من (الأرجنتين والسعودية وبولندا والمكسيك)، حيث تتنافس هذه المنتخبات للصعود إلى دور الـ 16.

وحققت السعودية اليوم أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم، بعد فوزها على منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي بنتجية 2-1.

شاهد بث مباشر المكسيك وبولندا كأس العالم يلا شوت

وينتظر الملايين مشاهدة مباريات كأس العالم، التي تبث على قنوات بي إن سبورتس وقناة الكأس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بينما تبث أيضًا على الانترنت عن طريق المواقع الالكترونية والتطبيقات، حيث يمكنكم متابعة المباراة من خلال البث المباشر إضغط هنا

اقرأ المزيد: بث مباشر الآن مشاهدة مباراة المكسيك وبولندا في كأس العالم قطر 2022

تشيكلة منتخبي المكسيك وبولندا

ويقوم مهاجم برشلونة الدولي، روبيت ليفاندوفسكي، هجوم فريق بولندا، بينما تدخل المكسيك بتشكيلة مميزة.

وأعلن مدربا المنتخبين، تشكيلتهم الرسمية لخوض المباراة الثمينة، حيث أن الفائر من هذه المباراة سيعتلي صدارة المجموعة، بعد تعادل تونس والـدنمارك.

تشكيلة المنتخب البولندي

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: بيريزينسكي، جليك، كيويور، ماتي كاش.

الوسط: كامينسكي، كريشوياك، سزيمانسكي، زيلينسكي، زاليفسكي.

الهجوم: ليفاندوفسكي.



وجاءت تشكيلة المكسيك كالآتي: