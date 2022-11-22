الاحتلال يعتقل والدة أسير من قباطية خلال زيارتها لنجلها

اعتقلت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، والدة الأسير عدي فايز مناصرة (26 عامًا) من بلدة قباطية في جنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن الاحتلال اعتقل منى محمد مناصرة (67 عاماً)، خلال زيارتها لنجلها الأسير "عدي" في سجن "مجدو".

ووفقا لعائلتها فإن المعتقلة "مناصرة" مصابة بأمراض مزمنة، منها السّكري، والضّغط إضافة إلى مشاكل مزمنة في القلب، وهي بحاجة لرعاية صحية حثيثة

يُشار إلى أنّ الأسير عدي مناصرة معتقل في تاريخ السادس من أيلول/سبتمبر 2022، وما يزال موقوفًا.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4700 أسير، منهم 30 أسيرة، و190 طفلًا، بالإضافة لـ 800 معتقل إداري (بينهم أسيرتان و6 أطفال)، وذلك حتّى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق معطيات مؤسسات الأسرى.