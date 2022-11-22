22 عملًا مقاومًا بينها 4 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 22 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، واندلاع مواجهات والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أدت لإصابة 14 جنديا ومستوطنا (إسرائيليا).



وسجل إصابة إثنين من المستوطنين بالحجارة وتحطيم مركبتهم في بلدة عزون في قلقيلية، وإصابة مستوطنين آخرين بالحجارة وتحطيم مركبتهم في بلدة نعلين في رام الله.

كما رصد المركز إصابة 10 مستوطنين بالحجارة خلال مواجهات اندلعت مع فلسطينيين قرب مستوطنة "رحاليم" المقامة على أراضي جنوب شرق نابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على مفترق "عرابة" وقرية عنزا غرب جنين في عمليتي إطلاق نار متفرقتين.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك العسكري جنوب نابلس، كما تصدى مقاومون لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة جنوبي مدينة نابلس فجر اليوم.



وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين وحطموا مركباتهم في نعلين برام الله وعزون بقلقيلية، ومستوطنة "رحاليم" بنابلس.



واندلعت مواجهات في 13 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين وقلقيلية ونابلس وطولكرم وأريحا وبيت لحم والخليل، رشق الشبان خلالها قوات الاحتلال بالحجارة.



وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وسجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.