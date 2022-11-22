ملخص وأهداف مباراة فرنسا وأستراليا كأس العالم قطر 4-1.. قدم بطل العالم، المنتخب الفرنسي فوزًا ساحقًا على أستراليا بنتيجة 4-1.
ورغم التقدم الأسترالي، منذ الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب كريغ غوديون، إلا أن منتخب الديوك قلب الطاولة على رأس الفريق الأسترالي، وسجل 4 أهداف.
أهداف فرنسا وأستراليا كأس العالم قطر 4-1
هدف أستراليا الأول في الدقيقة الـ9 عن طريق اللاعب كريغ غوديون
أستراليا تحرز الهدف الأول في مرمى فرنسا حاملة اللقب— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
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هدف التعادل عن طريق اللاعب، دريان رابيو برأسية محكمة في الدقيقة الـ27
رابيو يحرز هدف التعادل من رأسية محكمة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
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هدف التقدم لفرنسا في الدقيقة 68 عن طريق المهاجة اوليفه جيرو
جيرو يحرز الهدف الثاني لفرنسا في مرمى أستراليا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
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هدف فرنسا الثالث عن طريق الجناح الرائع كيليان مبامبي في الدقيقة الـ 68
مبابي يحرز الهدف الثالث لفرنسا في مرمى أستراليا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
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هدف جيرو الرابع لصالح فرنسا في الدقيقة الـ 71
جيرو يضيف الرابع لفرنسا والثاني له في كأس العالم FIFA قطر 2022™— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
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