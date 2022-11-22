ملخص وأهداف مباراة فرنسا وأستراليا كأس العالم قطر 4-1.. قدم بطل العالم، المنتخب الفرنسي فوزًا ساحقًا على أستراليا بنتيجة 4-1.

ورغم التقدم الأسترالي، منذ الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب كريغ غوديون، إلا أن منتخب الديوك قلب الطاولة على رأس الفريق الأسترالي، وسجل 4 أهداف.

أهداف فرنسا وأستراليا كأس العالم قطر 4-1

هدف أستراليا الأول في الدقيقة الـ9 عن طريق اللاعب كريغ غوديون

هدف التعادل عن طريق اللاعب، دريان رابيو برأسية محكمة في الدقيقة الـ27





هدف التقدم لفرنسا في الدقيقة 68 عن طريق المهاجة اوليفه جيرو

هدف فرنسا الثالث عن طريق الجناح الرائع كيليان مبامبي في الدقيقة الـ 68

هدف جيرو الرابع لصالح فرنسا في الدقيقة الـ 71

