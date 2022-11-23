القانوع: اشتباكات نابلس تعكس بسالة شعبنا في التصدي للاحتلال

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن الاشتباكات الدائرة في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس تعكس بسالة الشباب الثائر في التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة وقدرتهم على إفشال المحاولات المتكررة لاقتحام المدينة.

وقال القانوع، مساء الثلاثاء، إن مدن نابلس وجنين ومخيماتها ستبقى محرمًة على الاحتلال الصهيوني"، مشيرا إلى أن شعبنا سيواصل ثورته لإفشال مخططات الاحتلال والدفاع عن أرضه.

وأضاف أن استدامة الاشتباك مع الاحتلال في كل مناطق الضفة الغربية هو خيار شعبنا، موضحًا أن ضربات الشباب الثائر ستبقى تلاحق جنود الاحتلال والمستوطنين وتطاردهم في كل مكان.



