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مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم قطر 2022

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم قطر 2022
مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم قطر 2022

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مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم قطر 2022 ، سيبدأ المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات ، مسيرته في كأس العالم FIFA قطر 2022  بمواجهة اليابان في أول مباريات المجموعة الخامسة.

يبحث المنتخب الألماني عن بداية قوية للتعويض عن خيبات أمله في كأس العالم 2018 ، بينما يتطلع الياباني إلى تحقيق مفاجأة في وقت مبكر من مسيرته.

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان 

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مباراة ألمانيا واليابان
 

المواجهة بين ألمانيا واليابان ، شاهدها مباشرة وحصرية على beIN SPORTS MAX 2 يوم الأربعاء الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يستضيف استاد خليفة الدولي مباراة رفيعة المستوى بين ألمانيا واليابان ، والتي ستقام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

إلى جانب المنتخبين الألماني والياباني ، تضم المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 إسبانيا وكوستاريكا.

على الرغم من أن ألمانيا وإسبانيا هما المرشحان للتأهل من المجموعة الخامسة لكأس العالم في قطر ، إلا أن منتخبي اليابان وكوستاريكا قد يمثلان تحديًا للمنتخبات الأوروبية.

تشكيل ألمانيا المتوقع

من المتوقع أن يعتمد هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا على التشكيل التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

مانويل نوير

تيلو كيرير - نيكلاس زوله - أنطونيو روديجر - ديفيد راوم

ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

سيرج جنابري - جمال موسيالا - ليروي ساني

كاي هافيرتس

تشكيل اليابان المتوقع

من المتوقع أن يعتمد هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان على التشكيل التالي..

التشكيل| 4-2-3-1

شويتشي جوندا

هيروكي ساكاي - تاكيهيرو تومياسو - مايا يوشيدا - يوتو ناجاتومو

هيديماسا موريتا - جاكو شيباساكي

جونيا إيتو - دايتشي كامادا - تاكيفوسا كوبو

تاكومي مينامينو

 

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