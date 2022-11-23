مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم قطر 2022 ، سيبدأ المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات ، مسيرته في كأس العالم FIFA قطر 2022 بمواجهة اليابان في أول مباريات المجموعة الخامسة.
يبحث المنتخب الألماني عن بداية قوية للتعويض عن خيبات أمله في كأس العالم 2018 ، بينما يتطلع الياباني إلى تحقيق مفاجأة في وقت مبكر من مسيرته.
مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان
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مباراة ألمانيا واليابان
المواجهة بين ألمانيا واليابان ، شاهدها مباشرة وحصرية على beIN SPORTS MAX 2 يوم الأربعاء الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
يستضيف استاد خليفة الدولي مباراة رفيعة المستوى بين ألمانيا واليابان ، والتي ستقام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.
إلى جانب المنتخبين الألماني والياباني ، تضم المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 إسبانيا وكوستاريكا.
على الرغم من أن ألمانيا وإسبانيا هما المرشحان للتأهل من المجموعة الخامسة لكأس العالم في قطر ، إلا أن منتخبي اليابان وكوستاريكا قد يمثلان تحديًا للمنتخبات الأوروبية.
تشكيل ألمانيا المتوقع
من المتوقع أن يعتمد هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا على التشكيل التالي:
التشكيل| 4-2-3-1
مانويل نوير
تيلو كيرير - نيكلاس زوله - أنطونيو روديجر - ديفيد راوم
ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش
سيرج جنابري - جمال موسيالا - ليروي ساني
كاي هافيرتس
Work, work, work ⚽#GER #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MYKv1qdLZz— Germany (@DFB_Team_EN) November 20, 2022
تشكيل اليابان المتوقع
من المتوقع أن يعتمد هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان على التشكيل التالي..
التشكيل| 4-2-3-1
شويتشي جوندا
هيروكي ساكاي - تاكيهيرو تومياسو - مايا يوشيدا - يوتو ناجاتومو
هيديماسا موريتا - جاكو شيباساكي
جونيا إيتو - دايتشي كامادا - تاكيفوسا كوبو
تاكومي مينامينو
SAMURAI BLUE、初戦のドイツ代表戦へ連日の非公開調整 #jfa #daihyo https://t.co/35RFXMCE52— 日本サッカー協会 (@JFA) November 21, 2022