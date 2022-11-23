الداخلية بغزة: منع حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أنها ستمنع إقامة قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إنه سيتم اقتصار إقامة حفلات الأفراح في الصالات والأماكن المغلقة، وذلك تنفيذاً للقرار الحكومي بالخصوص، حفاظاً على حالة الهدوء والسكينة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.

وأضاف أن الشرطة ستتابع تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة اعتباراً من الأول من يناير لعام 2023، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

إياد البزم

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني