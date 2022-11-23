مباريات اليوم الأربعاء كأس العالم 2022 الجدول والمواعيد، تشهد منافسات مونديال 2022 التي تقام حاليا في قطر، والتي ستستمر حتى 18 ديسمبر ، العديد من المواجهات القوية المقررة على مدار اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 ضمن الجولة الأولى من البطولة المجموعتين الخامسة والسادسة.

مباريات كأس العالم 2022 المواعيد

تقام اليوم الأربعاء 23 نوفمبر، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعتين الخامسة والسادسة، في بطولة كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتى في المجموعة السادسة بـ مونديال قطر 2022، والتي تضم بجانبهما منتخبي بلجيكا وكندا.

فيما يلتقى منتخب ألمانيا بقيادة مدربه هانز فليك مع نظيره الياباني في المجموعة الخامسة، بينما يواجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة ذاتها في مباراة كاس العالم قطر 2022.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر في كأس العالم 2022:





مواعيد مباريات كاس العالم 2022

تنطلق مباراة المغرب وكرواتيا الساعة 12 ظهرا- ملعب البيت – المجموعة السادسة.

تذاع مباره المغرب وكرواتيا على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max

مباراة ألمانيا × اليابان:

تنتظلق مباراة آلمانيا واليابان اليوم الأربعاء الساعة 3 عصرا- ملعب خليفة الدولى – المجموعة الخامسة.

تذاع مباراة آلمانيا واليابان لـ كأس العالم 2022، على قناة beIN Sports HD 1 Max.

مباراة إسبانيا وكوستاريكا:

تنطلق مباراة إسبانيا وكوستاريكا اليوم الاربعاء الساعة 6 مساء- ملعب الثمامة – المجموعة الخامسة.

تذاع مباراة إسبانيا وكوستاريكا لـ كاس العالم 2022 على قناة beIN Sports HD 1 Max

مباراة بلجيكا وكندا:

تنطلق مباراة بلجيكا وكندا لـ كاس العالم 2022 الساعة 9 مساء- ملعب أحمد بن على – المجموعة السادسة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max