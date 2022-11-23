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العمليات الفدائية تاريخ من البطولة تعرف عليها!

العمليات الفدائية تاريخ من البطولة تعرف عليها!
العمليات الفدائية تاريخ من البطولة تعرف عليها!

الرسالة نت - خاص

العمليات الفدائية تاريخ من البطولة تعرف عليها!..  مع سماع نبأ العمليتين البطوليتين التفجيريتين في القدس، صباح اليوم، أعادت العمليات الفدائية للأذهان مجددا.

وعلى مدار 8 عقود تقريبا من احتلال فلسطين، شهدّت فلسطين عديد العمليات الفدائية التفجيرية، وعرف بعضها بالاستشهادية، تحديدا في السنوات الأخيرة من انتفاضة الحجارة، والسنوات الأولى لانتفاضة الأقصى.

تنوعت العمليات الفدائية بين الاستشهادية والتفجيرية، بلغ عدد العمليات (الاستشهادية) منذ 1996حتى الآن حوالي 132 بحصيلة 688 قتيل إسرائيلي وجرح أكثر من 4917 آخرين حسب القائمة المدرجة.

بالصور: قتيل و22 مصابا (إسرائيليا) في انفجارين بالقدس

عمليات 1993 (1 تفجير)

عمليات 1994 (5 تفجير)

عمليات 1995 (4 تفجير)

عمليات 1996 (4 تفجير)

عمليات 1997 (3 تفجير)

عمليات 1998 (2 تفجير)

عمليات 1999 (2 تفجير)

عمليات 2000 (5 تفجير)

عمليات 2001 (41 تفجير)

عمليات 2002 (47 تفجير)

عمليات 2003 (23 تفجير)

عمليات 2004 (17 تفجير)

عمليات 2005 (9 تفجير)

عمليات 2006 (3 تفجير)

عمليات 2007 (1 تفجير)

عمليات 2008 (2 تفجير)

عمليات 2015 (1 تفجير)

عمليات 2016 (1 تفجير)

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رابط مختصر
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