النائب حلايقة تدعو للحشد في الإبراهيمي وصد هجمات المستوطنين

دعت النائب سميرة حلايقة، الفلسطينيين من كل المناطق للحشد والرباط في كل المساجد وخاصة المسجد الإبراهيمي؛ تلبية لنداء الفجر العظيم.

وأكدت حلايقة أن الاحتلال يستهدف بشكل واضح المقدسات الإسلامية، فيما تشهد الأراضي الفلسطينية تعدي سافر من قبل الاحتلال والمستوطنين على معتقدات المسلمين ومساجدهم.

وأضافت: "وجب على كل مسلم بالغ عاقل ينتمي لهذا الدين أن يرابط في المساجد وخاصة الإبراهيمي تلبية لنداء الفجر العظيم لأنه من الواجب الحفاظ على مقدساتنا من التدنيس والمصادرة وإفشال المخططات الصهيونية ضدها".

وانطلقت دعوات شبابية للحشد والمشاركة في إحياء صلاة الفجر العظيم يوم الجمعة القادمة، 25 من نوفمبر، في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وأكدت الدعوات على ضرورة إقامة صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي، تحت عنوان “فجر الحشد العظيم”، رداً على التدنيس ومحاولات التهويد، بالتزامن مع ما يتعرض له المسجد من تدنيس ومحيطه من انتهاكات للمستوطنين.

واقتحم حوالي 50 ألف مستوطن مدينة الخليل وأقاموا مساء السبت، في ساحات المسجد الإبراهيمي الشريف بالخليل، ضمن احتفالاتهم بما يسمى عيد السيدة سارة اليهودي، والذي يتخذه الاحتلال ومستوطنوه مناسبة لتنفيذ أكبر الاعتداءات على أهالي الخليل ومحالهم ومنازلهم.

وهاجم مستوطنون خلال اقتحامهم مدينة الخليل مسجدي “باب الزاوية” و”الصدّيق”، في شارع الشلالة وسط المدينة، وحطموا زجاج نوافذهما بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب عدد من المواطنين، إثر اعتداء للمستوطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين.