ملخص أهداف ومباراة اليابان وألمانيا 2-1.. تواصل مفاجأت كأس العالم بقطر 2022، بعد أن هزم منتخب اليابان المنتخب الألماني بنتيجة 2-1.
وفي الشوط الأول سجلت ألمانيا الهدف الأول، وعاد منتخب اليابان للرد في الشوط الثاني، وتقدم بهدفين.
ومع هذا الفوز يتصدر منتخب اليابان المجموعة E، والتي تضم كلًا من (اليابان، وألمانيا، واسبانيا، وكوستاريكا)، في انتظار المباراة التي تجمع بين إسبانيا وكوستاريكا.
ملخص أهداف ومباراة اليابان وألمانيا 2-1
ومن علامة الجزاء سجل لاعب خط الوسط إلكاي جوندوجان هدف ألمانيا الأول في الدقيقة 33
غوندوغان يحرز أول أهداف ألمانيا في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ⚽️🇩🇪— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8XTDz
📱 https://t.co/alkogGLi5u#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المانيا_اليابان pic.twitter.com/SXyxp8D43y
وعدل لليابان المهاجم ريتسو دوان في الدقيقة الـ 75 بهدف رائع..
اليابان تعادل النتيجة أمام ألمانيا 1-1 🔥🔥🔥#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المانيا_اليابان pic.twitter.com/IzXXAq7MLT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
وسجل هدف الفوز الثمين لليابان تاكوما اسانو في الدقيقة الـ 83
اليابان تقلب تأخرها وتتقدم أمام ألمانيا 2 - 1 !!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
زلزال في مدرجات استاد خليفة الدولي 😮#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المانيا_اليابان pic.twitter.com/vdVqqiHT8Z
اقرأ المزيد: ملخص التعادل السلبي المغرب وكرواتيا