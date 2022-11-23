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الكمبيوتر الياباني يعطل الماكنة الألمانية

ملخص أهداف ومباراة اليابان وألمانيا 2-1

ملخص أهداف ومباراة اليابان وألمانيا 2-1.
ملخص أهداف ومباراة اليابان وألمانيا 2-1.

غزة-الرسالة نت

ملخص أهداف ومباراة اليابان وألمانيا 2-1.. تواصل مفاجأت كأس العالم بقطر 2022، بعد أن هزم منتخب اليابان المنتخب الألماني بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الأول سجلت ألمانيا الهدف الأول، وعاد منتخب اليابان للرد في الشوط الثاني، وتقدم بهدفين.

ومع هذا الفوز يتصدر منتخب اليابان المجموعة E، والتي تضم كلًا من (اليابان، وألمانيا، واسبانيا، وكوستاريكا)، في انتظار المباراة التي تجمع بين إسبانيا وكوستاريكا.

ملخص أهداف ومباراة اليابان وألمانيا 2-1

ومن علامة الجزاء سجل لاعب خط الوسط إلكاي جوندوجان هدف ألمانيا الأول في الدقيقة 33

وعدل لليابان المهاجم ريتسو دوان في الدقيقة الـ 75 بهدف رائع..

وسجل هدف الفوز الثمين لليابان تاكوما اسانو في الدقيقة الـ 83

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