بث مباشر شاهد الآن مباراة بلجيكا وكندا كأس العالم 2022.. في مباراة قوية يتواجه منتخبي بلجيكا وكندا ضمن تصفيات كأس العالم بقطر.

ويتقابل الفريقان ضمن المجموعة F، والتي تضم كل من (كرواتيا والمغرب وبلجيكا وكندا)، حيث أن الفائز من هذه المباراة سيتصدر المجموعة، بعد التعادل السلبي الذي حسم مواجهة المغرب وكرواتيا.

بث مباشر شاهد الآن مباراة بلجيكا وكندا كأس العالم 2022

وتبث المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس، وقناة الكأس ماكس المشفرتين، أي من يشاهدها يحتاج إلى إشتراك مسبق ومدفوع.

لذا يبحث الآلاف ممن ليس لديهم اشتراكات لمشاهدة المباراة عن طريق رابط البث المباشر،

وهنا نضع لكم رابط البث المباشر لمشاهدة المباراة المميزة التي تجمع بين بلجيكا وكندا كأس العالم 2022،

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مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا كأس العالم 2022

ويعيش كأس العالم بقطر أجواءً حماسية، حيث تتحقق فيه مفاجأت مدوية، كان أبرزها خسارة الأرجنتين من السعودية، وخسارة ألمانيا من اليابان، بنتية 2-1 في كل مباراة.

في حين تواجه بلجيكا التي تلمك فريقًا مميزًا، من أسماء محترفة في أوروبا فريق كندا المنظم، لذى لم ترجع الكفات فوز فريق على الأخر في وقت تحدث فيه المفاجأت في كأس العالم.

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Tomorrow everyone’s dream begins and we’re prepared to fight for it! Let’s go 💪🏻 #DEVILTIME pic.twitter.com/xXSmefNaH3 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) November 22, 2022

ونشر منتخب بلجيكا على تويتر، منشورات تحفز اللاعبين والجمهور للمباراة التي تجمعه بكندا، ليحاول تصدر المجموعة، والتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم.

وفي ذات الوقت تأمل كندا أن تحقق انتصارًا مفاجئًا، كما فعلت السعودية والـيابان، حيث تمتلك جميع عوامل الفوز.