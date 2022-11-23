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إسبانيا تسحق كوستاريكا 7-0.. ملخص وأهداف

أسبانيا تسحق كوستاريكا 7-0.. ملخص وأهداف
أسبانيا تسحق كوستاريكا 7-0.. ملخص وأهداف

غزة-الرسالة نت

سحق المنتخب الأسباني، المنتخب الكوستاريكي بنتيجة 7-0، في مباراة استعرض بها الإسبان بقيادة لويس أنريكي مهاراتهم الكروية.

ولم يتأخر المنتخب الأسباني في التسجيل، حيث تمكن اللاعب داني ألمو من تسجيل أولى أهداف منتخبه بمونديال قطر في الدقيقة الـ11.

 

وعاد ماركز أسينسيو، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21، ليتبعه فيران توريس بتسجيل هدفين في الدقائق (31 و 54).

كما سجل كارلوس سولر هدفًا رائعًا في الدقيقة 90، ثم تبعه الهدف السابع عن طريق ألفارو موراتا

وبهذا تتصدر أسبانيا المجموعة بفارق الأهداف عن اليابان، فيما تقبع ألمانيا وكوستاريا في ذيل المجموعة برصيد صفر نطقة.

 

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