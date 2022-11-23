إسبانيا تسحق كوستاريكا 7-0.. ملخص وأهداف

سحق المنتخب الأسباني، المنتخب الكوستاريكي بنتيجة 7-0، في مباراة استعرض بها الإسبان بقيادة لويس أنريكي مهاراتهم الكروية.
ولم يتأخر المنتخب الأسباني في التسجيل، حيث تمكن اللاعب داني ألمو من تسجيل أولى أهداف منتخبه بمونديال قطر في الدقيقة الـ11.
داني أولمو يفتتح التسجيل لإسبانيا من انفراد بحارس مرمى كوستاريكا نافاس. الفضل يعود لغافي صاحب التمريرة الحاسمة الرائعة.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
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وعاد ماركز أسينسيو، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21، ليتبعه فيران توريس بتسجيل هدفين في الدقائق (31 و 54).
ماركو أسينسيو يضاعف النتيجة للمنتخب الإسباني بعد إنهاء جميل لتمريرة جوردي ألبا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
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كما سجل كارلوس سولر هدفًا رائعًا في الدقيقة 90، ثم تبعه الهدف السابع عن طريق ألفارو موراتا
وبهذا تتصدر أسبانيا المجموعة بفارق الأهداف عن اليابان، فيما تقبع ألمانيا وكوستاريا في ذيل المجموعة برصيد صفر نطقة.
موراتا أبى إلاّ أن يسجّل هدفه الشخصي ويساهم في استعراض منتخب بلاده (7-0).— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
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