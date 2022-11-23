شاهد بث مباشر مباراة بلجيكا وكندا كأس العالم 2022 يلا شوت.. تبدأ المباراة الأخيرة من اليوم الرابع في تصفيات كأس العالم لقطر، بين بلجيكا وكندا.

ويسعى الفريقان للفوز لخطف صدارة الجموعة التي تضم المغرب وكرواتيا، حيث انتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي، ومن يحصد أول 3 نقاط يعتلي الصدارة.

شاهد بث مباشر مباراة بلجيكا وكندا كأس العالم 2022

وتنقل مباريات كأس العالم، في قطر عبر القنوات بي إن سبورت ماكس والكأس ماكس القطريتين حيث أنهما حازا على حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن لا يملك اشتراكًا على هذه القنوات يمكنه المشاهدة عبر الانترنت بخدمة البث المباشر ..

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تشكيلة بلجيكا وكندا

تشكيلة منتخبي بلجيكا وكندا نضعها لكم كما هو موضح في التالي..





مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا كأس العالم 2022

ويعيش كأس العالم بقطر أجواءً حماسية، حيث تتحقق فيه مفاجأت مدوية، كان أبرزها خسارة الأرجنتين من السعودية، وخسارة ألمانيا من اليابان، بنتية 2-1 في كل مباراة.

في حين تواجه بلجيكا التي تلمك فريقًا مميزًا، من أسماء محترفة في أوروبا فريق كندا المنظم، لذى لم ترجع الكفات فوز فريق على الأخر في وقت تحدث فيه المفاجأت في كأس العالم.

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