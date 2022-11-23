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“حشد” تتسلم رسالة من اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 لاطلاعها على معاناتهم

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”

غزة - الرسالة نت

تسلمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، رسالة من اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014، لاطلاعها على معاناة المتضررين، ومطالبتها بالضغط على وكالة الغوث “أونروا”، بسرعة دفع التعويضات للمتضررين.

وتسلم الرسالة رئيس الهيئة د. صلاح عبد العاطي، وفريق العاملين بالهيئة، من وفد اللجنة المكون من منسق اللجنة د. خالد المصري، والعضو د. علاء انظيز، والعضو أ. محمد جمعة المصري وأ.طارق النجار.

وأكد وفد اللجنة أن هذه الزيارة تأتي لطرق جميع الأبواب لتسليط الضوء على معاناة المتضررين من عدوان 2014، ولدفع الجهات الرسمية والحقوقية للضغط من أجل سرعة تعويضهم، وكذلك استمراراً لنهج اللجنة في مواصلة فعالياتها السلمية من أجل تحقيق مطالب المتضررين.

 

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الاحتلال عدوان 2014 حشد

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