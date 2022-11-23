عرين الأسود تدعو للمشاركة في تشييع شهداء نابلس

دعت مجموعة عرين الأسود، جماهير شعبنا وكافة مقاتليها وفصائل المقاومة للمشاركة في تشيع جثامين الشهداء يوم الخميس في عرس يليق بهم.

وقالت العرين في بيان لها:" فقدت فلسطين ومدينة نابلس جبل النار والمقاومة الفلسطينية رجلا استثنائيا صلبا شرسا وفيا صادقا.. فقد العرين هذه الليلة أول رجال العرين الذين ضحوا بدمائهم الشهيد المجاهد الأسير الجريح محمد حرز الله".

وأضافت، "أن الشهيد محمد حرزالله قاتل بكل شراسة ولبى نداء الله والوطن".

وتابعت: "نعاهد الله ثم نعاهد الشهيد محمد حرزالله ونعاهد أرواح شهدائنا أن نبقى على دربكم سائرون".

ونعت المجموعة الشهيد البطل محمد أبو كشك الذي ارتقى مساء اليوم.

وخلال 24 ساعة ارتقى ثلاثة شهداء من نابلس، فإلى جانب محمد حرز الله استشهد الشاب محمد هشام أبو كشك (22 عامًا)، والفتى أحمد أمجد شحادة (16 عاماً)، إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، خلال اقتحام نابلس مساء أمس.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 202، بينهم 150 شهيداً في الضفة الغربية بما فيها القدس، و52 شهيداً في قطاع غزة.