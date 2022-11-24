جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة للنظر بتمديد عزله الانفرادي

تُعقد في محكمة بئر السبع (الإسرائيلية)، صباح الخميس، جلسة للأسير أحمد مناصرة، استكمالًا للجلسة التي عُقدت مؤخرًا للنظر في طلب نيابة الاحتلال، وإدارة السّجون الخاص بتمديد أمر عزله لمدة 6 شهور جديدة.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسير مناصرة، رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير، إذ يواجه العزل الانفرادي منذ أكثر من عام.

ومؤخرًا، زار المحامي خالد زبارقة الأسير مناصرة، وأكّد أنّ المخاطر على مصير مناصرة تتضاعف.

ويعاني الأسير مناصرة من بعض الاضطرابات الصحية بسبب الفترة الطويلة التي قضاها في العزل ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، ويرفض الاحتلال الإفصاح لعائلته عن أنواع الأدوية التي يتم إعطاؤها له، حسب وزارة الأسرى والمحررين بغزة.

وكان الأسير مناصرة اعتقل وهو جريح بتاريخ 12/10/2015، وكان عمره لم يتجاوز الـ13 عامًا، واستشهد ابن عمه برصاص جنود الاحتلال في نفس اليوم بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن بمدينة القدس المحتلة.