للمرة الثانية.. الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في كفر قاسم

هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الخميس، منزلًا يعود لعائلة عيسى قيد الإنشاء للمرة الثانية في كفر قاسم في الداخل المحتل عام 48، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، بذريعة البناء دون ترخيص.

ومنعت شرطة الاحتلال الأهالي من الاقتراب من المكان ووفرت الحماية لجرافات وآليات الهدم، فيما اعتقلت أحد أفراد العائلة، في حين أثارت هذه الممارسات استياء الأهالي.

وشهدت بلدات فلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل تصعيدا في أعمال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفا عمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات فلسطينية بالنقب وغيرها.