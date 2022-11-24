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محكمة الاحتلال تقضي بحبس 4 فلسطينيين من طمرة على خلفية "هبة الكرامة"

الرسالة نت-الداخل المحتل

أصدرت محكمة الاحتلال على 3 شبان من طمرة في الداخل المحتل بالسجن لمدة 7 سنوات، كما حكمت على شاب رابع بالسجن لمدة 5 سنوات وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار 2021.

وأفادت مصادر صحفية أن المحكمة المركزية للاحتلال بحيفا حكمت على كل من محمد أبو الهيجا ومحمد أبو رومي وبهاء أبو الهيجا بالسجن 7 سنوات، بينما حكمت على الشاب إبراهيم مريح بالسجن 5 سنوات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشبان الـ 4 على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار وحزيران 2021، وتواصل أجهزة أمن الاحتلال في الكيان ملاحقة الفلسطينيين في الداخل المحتل على خلفية هبة الكرامة التي وقعت العام الماضي إبان معركة سيف القدس.

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