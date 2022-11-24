حكمت المحكمة المركزية (الإسرائيلية) في حيفا الخميس على أربعة من معتقلي هبة الكرامة الشعبية في أيار/ مايو 2022، من طمرة بالداخل الفلسطيني المحتل، بالسجن لمدة 7 و5 أعوام.

والشبان الذين صدر الحكم ضدهم هم: محمد أبو الهيجاء ومحمد أبو رومي وبهاء أبو الهيجاء الحبس لمدة 7 أعوام، وإبراهيم مريح الحبس لمدة 5 أعوام.

وكانت الجلسة الأخيرة قد عقدت، يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في المحكمة المركزية بحيفا، وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة الحبس الفعلي لمدة تتراوح بين 7 و10 أعوام ضد الشبان.

ولغاية اليوم يخضع شابان آخران لشروط مقيدة في إطار الحبس المنزلي، وهما أحمد مريح، ومصطفى عواد.

ومن أبرز التهم التي نُسبت ضد المعتقلين "تنفيذ عمل إرهابي مقصود على خلفية قومية ومعاداة اليهود".

وكان محامون أكدوا مؤخرًا أن سلطات الاحتلال شرعت بتحريك ملفات المئات من شبان الداخل من معتقلي هبة الكرامة، والذين مضوا في سجون الاحتلال ما يزيد عن عام دون إصدار تهم أو أحكام بحقهم، فيما تم الإفراج عن آخرين بشروط مقيدة.

يذكر أن شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من الداخل المحتل، على خلفية هبة الكرامة التي اندلعت ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين بالداخل في شهر أيار/ مايو 2021.

وبلغ عدد المعتقلين خلال هبة الكرامة ما يزيد عن 2800 معتقل آنذاك.

المصدر: وكالة صفا