مقتل شابين في جريمة إطلاق نار بالطيرة

قتل شابان في مدينة الطيرة، جراء تعرضهما لإطلاق نار، قبيل منتصف الليلة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري في الداخل المحتل، إلى نحو 95 قتيلا.

وأفادت مصادر محلية بأن القتيلين هما شقيقين في العشرينات من العمر، وتعرضا لإطلاق نار فيما كانا داخل مركبة خاصة، قرب مقبرة الطيرة. ونقل الضحيتان وهما بحالة "حرجة" إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، وفشلت المحاولات الطبية لإنقاذهما، ليتم إقرار وفاتهما.

وحسب المصادر، تم العثور على مركبة تتصاعد منها ألسنة اللهب بالقرب من موقع الجريمة في الطيرة، ويعتقد أن الجناة استخدموها خلال ارتكاب الجريمة.

ولم تعرف خلفية الجريمة بعد، وقالت شرطة الاحتلال إن قواتها وصلت إلى موقع الجريمة وشرعت بالتحقيق في ملابساتها، ومطاردة الجناة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، نحو 93 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في الداخل المحتل في رقم قياسي غير مسبوق.

