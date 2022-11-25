حمادة: سيف القدس لن يغمد حتى تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن الاحتلال يمعن في إجرامه وعدوانه على شعبنا في الضفة والقدس.

وقال حمادة خلال وقفة بغزة نصرة للقدس والمسجد الأقصى ودعمًا للمقاومة بالضفة، إن انتفاضة شعبنا المتجددة وثبات المرابطين أحبطت محاولات الاحتلال الإجرامية.

وأضاف أن سيف القدس لن يغمد حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال، ثورة شعبنا تنبت الأبطال وجرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا، مشددا على أن شعبنا سيواصل مقاومته للمحتل حتى دحره.

وتوجه بالتحية والفخر للمرابطين والمقاومين في الضفة والقدس.